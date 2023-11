Die unbeständigen Wetter-Bedingungen in diesem Jahr haben auch beim Wein Spuren hinterlassen. So soll die weltweite Wein-Produktion so niedrig sein wie seit 60 Jahren nicht mehr. Das teilte die „Internationale Organisation für Rebe und Wein“ (OIV) mit. Rund 244 Hektoliter Wein werden 2023 zusammenkommen.

Weltweite Rückgänge

In Ländern wie Australien, Argentinien oder auch Südafrika sind Rückgänge um 10 bis 30 Prozent verzeichnet worden. Auch in europäischen Wein-Ländern wie Italien oder Griechenland konnte wegen den Ausfällen weniger Wein produziert werden. Italien verliert aufgrund des schlechten Ernte-Jahres die Position als weltweit größter Wein-Produzent an Frankreich.