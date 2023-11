Am Sonntag (5. November) wurden die diesjährigen Nestroy-Preise vergeben. Zum 3. Mal in Folge kommt die beste Bundesländer-Aufführung aus Graz. Die Auszeichnungen wurden in Wien vergeben. Bei den Nestroy-Preisen werden österreichische Theater- und Schauspiel-Aufführungen ausgezeichnet. Sie werden seit dem Jahr 2000 jährlich vergeben.

3. Mal in Folge

Die beste Bundesländer-Aufführung kam zum 3. Mal in Folge aus Graz. Bereits in den Jahren 2021 und 2022 wurde eine Grazer Aufführung in dieser Kategorie ausgezeichnet. Dieses Jahr ging der Nestroy in dieser Kategorie an die Aufführung „Bunbury“.

Als bester Schauspieler wurde Micheal Maertens ausgezeichnet. Die Auszeichnung zur besten Schauspielerin bekam dieses Jahr Saioa Alvarez Ruiz. Den Lebenswerk-Preis erhielt die ehemalige Volkstheater-Chefin Emmy Werner.