Behinderten-Vertreter fordern mehr Integration am Arbeitsmarkt

Am Dienstag haben mehrere Interessens-Vertreter für Menschen mit Behinderung an einer Presse-Konferenz teilgenommen. Dabei haben sie eine stärkere Integration von Menschen mit Behinderung in den Arbeitsmarkt gefordert. Derzeit seien viel zu wenig Menschen mit Behinderung beschäftigt. Daher soll es neue Möglichkeiten für eine Teilzeit-Arbeit für Menschen geben, die wegen ihrer Behinderung nicht Vollzeit arbeiten können.