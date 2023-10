Russland will aus Atomwaffen-Testverbot aussteigen

Russland ist in einer Organisation mit 160 anderen Ländern, die sich verpflichtet haben, keine Atomwaffen mehr zu testen. Der Atomteststopp-Vertrag von 1996 verbietet alle Atomwaffentests für militärische oder zivile Zwecke weltweit. Nun will Russland aber aus dieser Organisation austreten und arbeitet an einem entsprechenden Gesetz.