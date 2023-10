Die Grenze zum Gaza-Streifen selbst sei wieder unter der Kontrolle von Israel, sagte der Militärsprecher. Seit Montag hätten auch keine Hamas-Kämpfer mehr die Grenze nach Israel überquert. Zudem wurden seit Ausbruch der Kämpfe rund 1.500 Hamas-Kämpfer in Israel getötet.

Erklärung: Israelis und Palästinenser

Die Palästinenser haben kein eigenes Land. Ein Teil von ihnen lebt im Gaza-Streifen. Ein anderer Teil lebt im Westjordanland. Die Palästinenser wollen einen eigenen Staat haben. Das will Israel aber nicht. Deswegen kämpfen Israelis und Palästinenser seit Jahrzehnten gegeneinander.

Erklärung: Gaza-Streifen

Der Gaza-Streifen liegt am Mittelmeer und grenzt an Israel und Ägypten. Mehr als 2 Millionen Menschen leben dort unter sehr schlechten Bedingungen. Der Gaza-Streifen zieht sich über eine Länge von etwa 40 Kilometer und ist etwa 6 bis 12 Kilometer breit. Palästinenser wollen in dem Gebiet frei leben können. Israel schränkt das Leben der Menschen im Gaza-Streifen ein. Israel lässt die Palästinenser zum Beispiel nicht über die Grenzen. Die Organisation Hamas regiert im Gaza-Streifen. Sie bekämpft den Staat Israel mit Waffengewalt.