CDU/CSU gewannen unter Verlusten Wahlen in Bayern und Hessen

Am Sonntag haben in Deutschland in den Bundesländern Bayern und Hessen Landtagswahlen stattgefunden. In Bayern gewann die CSU mit 37 Prozent der Stimmen. Es war aber ihr schlechtestes Wahlergebnis seit mehr als 70 Jahren. Ihr Regierungspartner sind die Freien Wähler. Diese landeten mit 15,8 Prozent auf Platz 2. Auf Platz 3 kam die rechts-populistische Partei AfD. CSU-Chef Markus Söder sieht in den Wahlergebnissen den Auftrag, die Migrationspolitik zu ändern.