Rakete brachte österreichischen Mini-Satellit ins All

Am Montag ist der österreichische Mini-Klimasatellit PRETTY mit einer Rakete erfolgreich ins All gebracht worden. Die Rakete startete um 3.36 Uhr vom europäischen Weltraumbahnhof in Südamerika. 2 Stunden nach dem Start wurde der Satellit in seine Umlaufbahn in rund 550 Kilometern Höhe entlassen. Die Rakete hätte schon am 4. Oktober starten sollen, aber ihr Start wurde mehrmals verschoben.