Der Gaza-Streifen wird so von der Versorgung mit Strom, Medikamenten, Lebensmittel und Treibstoff abgeschnitten. Seit Beginn der Kämpfe wurden in Israel mehr als 700 Menschen getötet und 2.100 verletzt. Bei israelischen Gegenangriffen starben rund 600 Menschen im Gaza-Streifen, rund 2.800 wurden verletzt. Laut UNO befinden sich 123.000 Palästinenser innerhalb des Gaza-Streifens auf der Flucht.

Erklärung: Israelis und Palästinenser

Die Palästinenser haben kein eigenes Land. Ein Teil von ihnen lebt im Gaza-Streifen. Ein anderer Teil lebt im Westjordanland. Die Palästinenser wollen einen eigenen Staat haben. Das will Israel aber nicht. Deswegen kämpfen Israelis und Palästinenser seit Jahrzehnten gegeneinander.

Erklärung: Gaza-Streifen

Der Gaza-Streifen liegt am Mittelmeer und grenzt an Israel und Ägypten. Mehr als 2 Millionen Menschen leben dort unter sehr schlechten Bedingungen. Der Gaza-Streifen zieht sich über eine Länge von etwa 40 Kilometer und ist etwa 6 bis 12 Kilometer breit. Palästinenser wollen in dem Gebiet frei leben können. Israel schränkt das Leben der Menschen im Gaza-Streifen ein. Israel lässt die Palästinenser zum Beispiel nicht über die Grenzen. Die Organisation Hamas regiert im Gaza-Streifen. Sie bekämpft den Staat Israel mit Waffengewalt.