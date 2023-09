Schweden will mit Militär gegen kriminelle Banden vorgehen

Am Donnerstagabend hat sich Schwedens Regierungschef Ulf Kristersson in einer Rede an die Nation gewendet. Darin sagte er, dass im Kampf gegen kriminelle Banden auch das Militär eingesetzt werden könnte. Das Militär soll die Polizei beim Kampf gegen die Banden unterstützen.