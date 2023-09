Wärmster September der österreichischen Messgeschichte

Der heurige September war in Österreich der wärmste September in der Mess-Geschichte, also seit 257 Jahren. Die Temperatur lag im Tiefland Österreichs um 3,2 Grad über dem Durchschnitt der 30 Jahre von 1991 bis 2020. Auf den Bergen war es sogar um 4,2 Grad wärmer. Das hat Geosphere Austria bekanntgegeben.