Viele Menschen schaffen aber die gefährliche Überfahrt über das Mittelmeer. Vom 1. Jänner bis zum 24. September sind heuer insgesamt 186.000 Migranten in Italien, Griechenland, Zypern und Malta angekommen. Die allermeisten dieser Menschen kamen in Italien an, nämlich 130.000.

Erklärung: Migranten

Wenn jemand aus einem Land in ein anderes Land zieht, nennt man das Migration. Menschen, die aus anderen Ländern einwandern, nennt man Migranten. Viele Menschen verlassen ihre Länder, damit es ihnen woanders besser geht. Oft herrscht in ihren Herkunfts-Ländern Krieg. Dann nennt man sie Flüchtlinge.

Erklärung: UNO

UNO ist englisch und steht für "United Nations Organization". Das heißt auf Deutsch so viel wie "Organisation der Vereinten Nationen". Man kann auch "Vereinte Nationen" sagen. Die UNO ist ein Zusammenschluss von fast allen Ländern der Welt. Auch Österreich ist dabei.