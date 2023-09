ÖVP-Kampagne ruft zu "Glauben" an Österreich auf

Bundeskanzler Karl Nehammer und seine ÖVP haben am Dienstag ihre Herbst-Kampagne präsentiert. Mit dem Spruch "Glaub an Österreich" will die Partei in Zeiten mehrerer Krisen gute Stimmung machen. Außerdem will die ÖVP damit Werbung für die Politik der Regierung machen.