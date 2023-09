Brand in der Klavierfabrik Bösendorfer

In der bekannten Klavierfabrik Bösendorfer in Niederösterreich ist in der Nacht auf Mittwoch ein Großbrand ausgebrochen. Ein Nebengebäude brannte bis auf die Grundmauern ab. Das Produktions-Gebäude, in dem die bekannten Klaviere hergestellt werden, konnte aber geschützt werden.