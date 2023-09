Preis für Orangensaft wird immer höher

Der Orangensaft ist einer der beliebtesten Fruchtsäfte in Österreich. Der Preis für Orangensaft wird aber immer teurer. In den letzten 3 Jahren hat sich der Preis sogar verdreifacht. Grund dafür ist der hohe Ernteausfall von Orangen. In Brasilien, dem Land mit der größten Orangen-Produktion, hat das schlechte Wetter für eine sehr geringe Ernte gesorgt. Auch Europa ist davon betroffen.