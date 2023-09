Ukraine durchbricht russische Verteidigungslinie bei Bachmut

Zurzeit erobert die Ukraine im Krieg einige Gebiete in der Nähe der Stadt Bachmut von Russland zurück. Das geht aus Berichten der Ukraine hervor. Bereits am Freitag hat die Ukraine die Einnahme des Ortes Andrijiwka verkündet. Am Dienstag teilte die Ukraine mit, dass sie die Verteidigungslinie Russlands durchstoßen hätten. Allerdings gingen die heftigen Kämpfe nahe Bachmut weiter.