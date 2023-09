Greenpeace kritisiert besonders Österreich dafür, dass viele Bahnstrecken in den vergangenen Jahrzehnten eingestellt wurden. Die Organisation fordert, dass diese wieder in Betrieb genommen werden. Die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) erklärten, dass sie rund 1,8 Milliarden Euro in die Modernisierung gesteckt hätten. Sie müssen aber sparsam sein, sagt die ÖBB. Daher können sie auch nicht alle Strecken und Bahnhöfe erhalten und modernisieren.