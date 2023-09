Eine Tote und mehrere Verletzte nach schwerem Busunfall in Kärnten

Am Dienstag in der Früh ist es bei Micheldorf in Kärnten zu einem schweren Unfall mit einem Reisebus gekommen. Dabei starb eine 19-jährige Oberösterreicherin. 20 weitere Passagiere wurden verletzt. Die meisten Verletzten wurden ins Krankenhaus Friesach gebracht.