Taylor Swift räumt bei MTV Video Music Awards ab

In den USA hat die Verleihung der MTV Video Music Awards stattgefunden. Die weltbekannte US-Sängerin Taylor Swift hat dabei 9 Preise gewonnen, nominiert war sie in 11 Kategorien. Wie im letzten Jahr hat sie in der Kategorie "Video des Jahres" gewonnen sowie in den Kategorien" Song" und "Künstlerin des Jahres", "Regie", "Kamera" und "Album des Jahres".