Bis zu 9.000 Tote nach Überschwemmungen in Libyen befürchtet

In dem nordafrikanischen Land Libyen hat es am Sonntag schwere Unwetter gegeben. Man rechnet mittlerweile mit bis zu 9.000 Toten. Einsatzkräfte suchen weiter nach Überlebenden und Toten. In der Hafenstadt Darna brachen 2 Dämme. Durch die Überschwemmungen verloren tausende Menschen ihr Zuhause. Allein in Darna sind mehr als 30.000 Menschen obdachlos.