Mann und Frau schlugen Loch in Chinesische Mauer

In China haben ein Mann und eine Frau ein großes Loch in die weltbekannte Chinesische Mauer geschlagen. Sie haben damit großen Schaden angerichtet. Der 38-jährige Mann und die 55-jährige Frau arbeiteten auf einer Baustelle in der Nähe der beschädigten Stelle. Sie wollten ein bereits vorhandenes Loch mit einem Bagger vergrößern, um schneller zur Arbeit zu kommen. Sie wurden beide festgenommen.