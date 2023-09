Zyklon in Brasilien forderte 21 Menschenleben

Am Dienstag ist im Süden Brasiliens ein Zyklon durchgezogen. Dadurch sind in dem Bundesstaat Rio Grande do Sul mindestens 21 Menschen gestorben. Der Wirbelsturm sorgte für Starkregen, Überschwemmungen und für Erdrutsche. Über 25.000 Menschen waren von dem Zyklon betroffen. Brasiliens Präsident Luiz Inacio Lula da Silva bot die Hilfe der Bundesbehörden an.