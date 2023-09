Die meisten Asylanträge wurden in Deutschland gestellt, nämlich fast 155.000. Die wenigsten Asylanträge wurden in Ungarn gestellt, und zwar nur 22. In Österreich waren es knapp 23.000.

Erklärung: Asyl

Viele Menschen flüchten aus ihrem Land in andere Länder. Zum Beispiel, weil in ihrer Heimat Krieg herrscht. Die Menschen hoffen, dass sie in einem anderen Land einen sicheren Ort zum Leben finden. Wenn das Land ihnen erlaubt, zu bleiben, dann erhalten sie Asyl.