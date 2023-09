Teichtmeister zu 2 Jahren bedingter Haft verurteilt

Der ehemalige Burgschauspieler Florian Teichtmeister ist am Dienstag in Wien vor Gericht gestanden. Ihm wurde Besitz und Herstellung von zehntausenden Dateien mit Missbrauchsdarstellungen von Kindern und Jugendlichen vorgeworfen. Teichtmeister wurde zu 2 Jahren Haft und zur Einweisung in ein therapeutisches Zentrum verurteilt. Die Strafe fiel aber bedingt aus.