Am Nachmittag legten Herzog und Van der Bellen an der Shoah-Namensmauer im Ostarrichi-Park einen Kranz nieder. Die Mauer erinnert an die 65.000 jüdischen Österreicherinnen und Österreicher, die von den Nazis ermordet wurden.

Erklärung: Antisemitismus

Als Antisemitismus bezeichnet man alles, was sich gegen Juden und ihre Religion richtet. Man spricht auch häufig von Juden-Hass und Juden-Feindlichkeit.

Erklärung: Holocaust

Der Begriff Holocaust bezeichnet die Ermordung und Verfolgung von Juden im National-Sozialismus. Ein anderer Begriff dafür ist Shoah. Vor mehr als 70 Jahren waren in Deutschland Adolf Hitler und die National-Sozialisten an der Macht. Die Abkürzung von Nationalsozialist ist Nazi. Österreich gehörte damals zu Deutschland. Auch in Österreich gab es viele Nazis. Die Nazis töteten absichtlich extrem viele Menschen. Vor allem mehrere Millionen Juden wurden getötet.