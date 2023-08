Übelkeit nach Besuch im Parlamentsrestaurant

Am Montag ist mehreren Personen nach einem Besuch im Restaurant "Kelsen" im Parlament in Wien übel geworden. Mehrere Besucher berichteten von Magen-Problemen und Darm-Problemen. Einige Personen mussten ärztlich versorgt werden. Grund für die Übelkeit dürften die Käferbohnen-Falafel gewesen sein. Bei der Zubereitung dürfte der Küche ein Fehler passiert sein. Das Marktamt prüft nun, was die Übelkeit ausgelöst hat.