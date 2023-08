Holzteppich durch Fluss Rhein am Vorarlberger Bodenseeufer

In den vergangen Tagen hat es in vielen Teilen Österreichs stark geregnet. Es gab auch Hochwasser. Durch das Rhein-Hochwasser bildete sich an einem Ufer des Bodensees in Vorarlberg ein sogenannter Holzteppich. Der Fluss lagerte dort nämlich zahlreiche ganze Baumstämme und allerlei Holzmaterial ab. Die Baumstämme hatte der Rhein infolge des Hochwassers mitgerissen.