Viele Menschen in Asien zur Internet-Kriminalität gezwungen

In Süd-Ost-Asien gibt es hunderttausende Menschen, die zur Internet-Kriminalität gezwungen werden. Das zeigt ein Bericht der UNO, der am Dienstag veröffentlicht wurde. Besonders viele Fälle gibt es in Myanmar und Kambodscha.