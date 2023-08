Nächtliche Unwetter in weiten Teilen Österreichs

In der Nacht auf Freitag ist es in weiten Teilen Österreichs zu Unwetterschäden gekommen. Starke Windböen von bis zu 130 km/h führten dazu, dass viele Bäume und Stromleitungen umstürzten. Auch Fahrzeuge wurden umgeworfen. Außerdem kam es durch starken Regen zu Überschwemmungen und Erdrutschen. In Oberösterreich gab es zudem 2 Verletzte. Dort meldeten die Feuerwehren insgesamt rund 130 Einsätze.