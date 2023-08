Sommer-Tourismus freut sich über Zahl der Nächtigungen

Der Sommer-Tourismus könnte heuer einen Rekord brechen. Zwischen Mai und Juli hat es in Österreich 39,5 Millionen Nächtigungen gegeben. Das ist der höchste Wert an Nächtigungen in Österreich seit 1980, wie Daten der Statistik Austria zeigen. 1980 waren es 40 Millionen Nächtigungen.