Britischer Umweltschützer will 500 Kilometer schwimmen

Am Sonntagabend ist der britische Umweltschützer Lewis Pugh zu einer besonderen Reise aufgebrochen. Er will 500 Kilometer durch den Fluss Hudson River im US-Bundesstaat New York schwimmen. Sein Ziel ist das New Yorker Hauptquartier der Vereinten Nationen, zu denen man auch UNO sagt.