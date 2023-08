Noch eine Leiche wurde in der Donau entdeckt

Am Wochenende ist die Leiche von einem Buben in der Neuen Donau in Wien entdeckt worden. Er wurde seit einer Woche vermisst. Am Montag fand die Polizei im Fluss eine weitere Leiche. Es kann sein, dass es sich dabei um den Vater des 5-Jährigen handelt. Das teilte die Polizei mit.