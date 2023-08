Auch weniger als 5.000 Schritte pro Tag gut für Gesundheit

Je mehr man zu Fuß geht, desto besser ist das für die Gesundheit. Denn dann ist das Risiko kleiner, früh an verschiedenen Krankheit zu sterben. Das zeigt eine Studie am Mittwoch. Bereits 4.000 Schritte pro Tag reichen aus, um Todesfälle jeglicher Ursache stark zu reduzieren. Bei etwa 2.300 Schritten pro Tag ist das Risiko geringer, an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung zu sterben. Man dachte, mehr Schritte pro Tag sind dafür notwendig.