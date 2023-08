Seltener Hai-Angriff bei Strand in New York

Auf einem Strand in New York in den USA ist eine Frau von einem Hai angegriffen worden. Dabei wurde die 50-Jährige schwer verletzt. Der Hai biss die Frau ins Bein, teilte die Polizei mit. Sie wurde in ein Spital gebracht. Der Strand wurde vorübergehend gesperrt.