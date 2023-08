Österreich spendete 98 Millionen Euro für die Ukraine

Im Februar 2022 hat Russland einen Angriffskrieg gegen die Ukraine gestartet. Über die Hilfs-Aktion Nachbar in Not "Hilfe für die Ukraine" wurden in Österreich seitdem Spenden für die Ukraine gesammelt. Die Österreicherinnen und Österreicher spendeten 56 Millionen Euro. Die Summe, die bis Ostern 2022 gespendet wurde, hat die österreichische Regierung verdoppelt. So kamen insgesamt 98 Millionen Euro zusammen.