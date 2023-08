Beschädigter Autofrachter hat Hafen erreicht

Vor der Küste der Niederlande ist vor einigen Tagen ein großes Transportschiff mit Autos in Brand geraten. Das Feuer ist zwar erloschen. Das Schiff drohte aber, unterzugehen. Das wäre eine riesige Umweltkatastrophe für die Küste gewesen. Daher wurde das schwer beschädigte Schiff ganz langsam in einen Hafen gezogen. Dort ist es am Donnerstag angekommen. Beladen ist das Schiff mit 3.800 Autos.