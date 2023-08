In Japan tobt weiterhin ein heftiger Taifun

Der Taifun "Khanun" sorgt in Japan weiter für große Schäden. Laut einer japanischen Zeitung sind bisher 2 Menschen gestorben. Viele Menschen wurden zudem verletzt. Am Donnerstag in der Früh hatte weiterhin rund ein Drittel aller Haushalte auf der Insel Okinawa keinen Strom.