Ukraine wehrte erneut 15 Drohnen über Kiew ab

Die ukrainische Luftabwehr hat in der Nacht wieder ungefähr 15 Drohnen in der Luft abgewehrt. Die russischen Drohnen waren auf dem Weg nach Kiew und hätten dort Schaden anrichten sollen. Es war der 820. Luftalarm in Kiew seit Beginn der russischen Invasion im Februar 2022. Verletzt wurde bei dem Angriff niemand.