Knapp 4.000 Feuerwehr-Einsätze in Kärnten im Juli

Im Juli hat die Feuerwehr in Kärnten sehr viel zu tun gehabt. Insgesamt gab es 3.926 Feuerwehr-Einsätze wegen Unwettern. Das waren so viele Einsätze wie im gesamten letzten Jahr. Im Jahr 2022 waren es knapp über 4.000 Einsätze wegen Unwettern für die Feuerwehr. Sturm und Regen beschäftigten die Feuerwehr am meisten. Sie wurde etwa wegen umgestürzter Bäume, abgedeckter Dächer oder Überschwemmungen gerufen. Das teilte die Landesalarm- und Warnzentrale Kärnten am Dienstag mit.