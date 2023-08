Wäre die Welt so verschwenderisch wie Österreich, wäre der Erd-Überlastungstag schon am 6. April gewesen. Das war Österreichs Überlastungstag. Österreich hat also schon im April die für dieses Jahr vorhandenen natürlichen Ressourcen eigentlich aufgebraucht.

Erklärung: Ressource

Natürliche Ressourcen sind die Grundlage für unser Leben auf der Erde. Dazu gehören zum Beispiel Rohstoffe, Wasser, Windenergie und Sonnenenergie.