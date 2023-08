Ukrainische Angriffe auf Moskau und russische Schiffe

Die ukrainische Armee hat Russlands Hauptstadt Moskau mit Drohnen angegriffen. In dem Stadtteil Moskwa City wurde ein Hochhaus getroffen. Mehrere Drohnen wurden von der russischen Flugabwehr abgeschossen. Das teilte Moskaus Bürgermeister am Dienstag mit. Russlands Schiffe am Schwarzen Meer wurden ebenfalls angegriffen. 3 Attacken von ukrainischen Drohnen wurden abgewehrt, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit.