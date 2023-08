Heuer im Juli um 14.000 mehr Menschen arbeitslos als 2022

Im Vergleich zum Vorjahr ist die Arbeitslosigkeit in Österreich heuer im Juli leicht gestiegen. Im Juli waren 310.582 Personen beim AMS arbeitslos oder in Schulungen gemeldet. Das waren um 14.000 Menschen mehr als im Juli vergangenen Jahres, teilte das AMS am Dienstag mit.