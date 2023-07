Mordverdacht und Selbstmord in Oststeiermark

In der Oststeiermark im Bezirk Weiz sind am Montag ein Mann und eine Frau tot in ihrem Haus gefunden worden. Nach ersten Untersuchungen vermutet die Polizei, dass der 66-jährige Mann seine 65-jährige Ehefrau erschossen hat. Danach soll er sich selbst umgebracht haben.