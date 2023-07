Proteste in Israel gegen neues Gesetz

In Israel plant die Regierung eine Justizreform. Seit Monaten protestieren Tausende Menschen gegen diese Reform und gegen die Regierung. Am Montag wurde ein neues Gesetz als Teil der Justizreform beschlossen. Daher gab es am Abend wieder heftige Proteste. Einige Demonstranten wurden dabei verletzt. Es gab auch Festnahmen.