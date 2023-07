Xavier Naidoo fuhr Mann im Mühlviertel an

Der deutsche Sänger Xavier Naidoo hat am Samstag im Mühlviertel in Oberösterreich einen Fußgänger angefahren. Auf einer Landstraße kurz vor der Grenze zu Tschechien kam der Sänger von der Fahrbahn ab und erwischte einen Fußgänger mit seinem Sportwagen, hieß es in einem Medienbericht. Der Mann wurde dabei verletzt in ein Krankenhaus in Freistadt gebracht.