Großeinsatz bei Suche nach Löwin im Süden von Berlin

Im Süden von Berlin in Deutschland hat es am Donnerstag eine große Suchaktion nach einem entlaufenen Raubtier gegeben. Dabei soll es sich um eine Löwin handeln. Die Polizei suchte auch per Hubschrauber nach dem Tier. Bis zum Nachmittag konnte es jedoch nicht gefasst werden. Die Polizei warnte die Menschen vor der möglichen Gefahr. Sie wurden gebeten vorsichtig zu sein und nicht in den Wald zu gehen.