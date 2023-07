Schwedische Botschaft in Bagdad bei Demo in Brand gesetzt

Die schwedische Botschaft in Bagdad im Irak ist in der Nacht auf Donnerstag von Demonstranten gestürmt worden. Hunderte Demonstranten kletterten über Absperrungen und riefen "Ja zum Koran". In der Botschaft legten die Demonstranten ein Feuer. Grund dafür war eine angekündigte Koran-Verbrennung in Schweden. Diese fand aber doch nicht statt. Im Juni wurde vor einer Moschee in Stockholm ein Koran-Exemplar angezündet. Auch damals gab es Proteste im Irak.