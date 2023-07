Jedes 3. Baby in Österreich per Kaiserschnitt geboren

In Österreich kommt fast jedes 3. Baby per Kaiserschnitt zur Welt. Das zeigen die Zahlen aus 2022 von der Statistik Austria. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr 81.892 Kinder lebend geboren. 31,7 Prozent davon kamen per Kaiserschnitt zur Welt. Die Kaiserschnitt-Geburten haben sich in den vergangenen 25 Jahren mehr als verdoppelt. In Österreich gibt es im EU-Vergleich besonders viele Kaiserschnitte.