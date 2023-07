Hafenstadt Odessa in der Ukraine wurde erneut beschossen

Die Hafenstadt Odessa in der Ukraine ist in der Nacht auf Mittwoch erneut beschossen worden. Es gab Explosionen in der Stadt. Gebäude wurden beschädigt, mehrere Menschen wurden verletzt. Schon am Dienstag hat Russland die Region mit Luftangriffen attackiert. In Odessa wird die Arbeit aber auch während der russischen Angriffe fortgesetzt, betonte ein ukrainischer Militärsprecher.