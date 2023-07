Unwetter wüteten in Österreich

Am Dienstag haben Unwetter in Teilen von Österreich große Schäden hinterlassen. Betroffen waren unter anderem Kärnten, die Steiermark und Tirol. In Tirol gab es insgesamt mehr als 720 Feuerwehreinsätze. In Tirol musste eine Bahnstrecke gesperrt werden. Im Zug saß Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Nach 2 Stunden wurden allle Fahrgäste evakuiert. Auch auf anderen Bahnstrecken kam es zu Unterbrechungen und Sperren.