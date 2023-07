Van der Bellen eröffnete die Bregenzer Festspiele

Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat am Mittwoch die Bregenzer Festspiele in Vorarlberg eröffnet. Sie finden heuer zum 77. Mal statt. Wie in den vergangenen Jahren sprach Van der Bellen in seiner Eröffnungsrede wenig über die Kunst. Er kritisierte, dass sich manche Dinge in Österreich in die falsche Richtung entwickeln und forderte die Politiker auf, um die besten Lösungen zu kämpfen. Neben Van der Bellen sprach auch Kulturminister Werner Kogler.